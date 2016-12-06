Родинам загиблих у Княжичах поліцейських виплатять по 800 тис. гривень та видадуть квартири

Родинам загиблих у с. Княжичі під Києвом поліцейських виплатять по 800 тис. гривень та видадуть квартири. Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації МВС України, про це сьогодні заявив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий під час відеоселекторної наради за участю керівництва Національної поліції та її територіальних і структурних підрозділів.

Нагадаємо, 4 грудня під Києвом загинули п'ятеро поліцейських унаслідок перестрілки між бійцями КОРДу, копами-розвідниками і співробітниками Державної служби охорони.

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Група затримання карного розшуку та спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, прийнявши їх за грабіжників. Група захоплення вирішила, що співробітників розвідки захопили злочинці – сталася перестрілка, унаслідок якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив у групу захоплення.

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України призначило службове розслідування щодо інциденту. Також прокуратура встановить причини та обставини стрілянини. У той же час вчора радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що родинам загиблих правоохоронців виплатять по 700 тис. гривень.

Як повідомлялося, всіх учасників стрільби в Княжичах та їх керівництво відсторонили від роботи.