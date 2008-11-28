Мобільні оператори можуть підняти тарифи

«Укртелеком» удвічі підвищить плату, яка стягується з мобільних операторів при здійсненні дзвінка в мережу держкомпанії. У зв`язку з цим оператори прогнозують подорожчання тарифів для абонентів, пише "Дело".

Державний оператор фіксованого зв`язку «Укртелеком» має намір удвічі збільшити ставку інтерконекту (міжоператорської плати, яка стягується за здійснення дзвінків з мережі однієї компанії в мережу іншої). Як повідомив заступник голови правління з питань маркетингу і продажу послуг «Укртелекому» Ігор Сиротенко, зараз вхід у фіксовану мережу коштує 25 копійок за одну хвилину розмови. Мобільні оператори беруть за таку ж послугу удвічі більшу суму - 50 копійок.

За словами Сиротенка, раніше низьку ставку інтерконекту для держкомпанії встановила Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ). «Це було, коли «Укртелеком» мав монополію на ринку міжміського зв`язку. Сьогодні наша компанія не є монополістом, тому ставку інтерконекту ми змінимо. Ми хочемо зробити її симетричною», - пояснив він. Згідно з українським законодавством, розрахунки між операторами не регулюються державою, і ставка інтерконекту є результатом домовленості між операторами.

Тим часом мобільні оператори вже висловили стурбованість таким підвищенням.

Вчора генеральний директор «Українських радіосистем» (торгова марка «Білайн») Олександр Барінов, не називаючи імені компаній, повідомив, що «зараз частиною операторів робляться спроби зміни ставок інтерконекту у бік підвищення. Ми вже одержали офіційний лист». За його словами, підвищення ставок операторами може привести до того, що «підвищені ставки інтерконекту доведеться нівелювати підвищенням тарифів».

Одержання листа від «Укртелекому» підтвердили і в компанії «Астеліт» (торгова марка life:)). При цьому фахівці стверджують, що «Укртелеком» є неформальним регулятором ринку мобільного зв`язку. Ставка доступу до його мережі, яку держкомпанія встановлює для найбільших мобільних операторів МТС і «Київстар», є базовою для взаєморозрахунків з іншими операторами. Тому підвищення «Укртелекомом» своїх тарифів, на думку учасників ринку, може привести до ефекту доміно, коли інші компанії почнуть підвищувати відповідні тарифи.

На думку Барінова, вирішити проблему могло б визнання кожного оператора монополістом на ринку доступу до власної мережі, що привело б до державного контролю за ставками інтерконекту. «На жаль, зараз держрегулятор (НКРЗ) не має важелів впливу на дану ситуацію, - говорить гендиректор «Українських радіосистем». - Ми ведемо переговори з Антимонопольним комітетом із цього приводу, проте вони посилаються на інші, важливіші завдання».

Самі ж мобільні оператори поки не збираються переглядати свої ставки інтерконекту. Так, у «Київстарі» повідомили, що на сьогодні ця компанія не бачить об`єктивних ринкових підстав для будь-яких змін в існуючій системі взаєморозрахунків.

Те саме говорять і в «МТС-Україна». «Ми не виходили до своїх партнерів по ринку зі зверненнями про перегляд ставок, - повідомили в прес-службі компанії. - На наш погляд, ставки, які сьогодні застосовуються на ринку, мають право на існування. Якби вони були необгрунтованими або неприйнятними для операторів, то вони просто не працювали б».