Генпрокурор відновив картину трагедії у Княжичах та розповів про банду грабіжників

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам в Києві заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

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За його словами, у вересні цього року в Києві в районі проспекту Перемоги відбувся розбійний напад на валютників. За їхньою заявою було зареєстроване відповідне провадження і в результаті слідчо-оперативних дій поблизу від місця пограбування було знайдено автомобіль без номерних знаків, в якому потерпілі впізнали транспортний засіб, з якого виходили нападники, одягнені у форму з написом СБУ.

В результаті подальшої фахової роботи оперативників МВС, пояснив Луценко, було встановлено ймовірного організатора злочинної групи, який раніше працював у спецпідрозділі Міністерства внутрішніх справ.

«В ході санкціонованого прослуховування його телефону було встановлено його контакти, і що він знову планує створити нову розбійну групу та скоїти новий розбійний напад. Шляхом подальшого спостереження за цією групою було встановлено, що підозрювані та їхній організатор виїжджали на територію населеного пункту Княжичі, де мали зупинку біля одного з будинків. В ході зняття інформації з їхніх телефонів стало зрозуміло, що “операція” планується у найближчі 5 днів, далі організатор збирався виїжджати відпочивати за кордон», - сказав генпрокурор.

Тому, продовжив Луценко, МВС прийняло правильне рішення: сформувало групу, в тому числі із бійців КОРДу, і розмістило їх в приміщенні, яке ймовірно мало бути об'єктом розбійного нападу.

За даними генпрокурора, саме в цей трагічний день, 4 грудня, інші працівники МВС стежили за організатором та виконавцем цього розбійного нападу, і вони дійсно виїхали з району населеного пункту Буча в напрямку Княжичів. У Княжичах була організована засідка по місцю ймовірного скоєння злочину, а також на в'їзді до цього населеного пункту був встановлений пункт спостереження силами розвідки МВС (два працівника).

«Далі відбулись події, які сформували форс-мажор у ситуації, - сказав Луценко. - Зокрема, біля будинку, де перебувала розвідка МВС, спрацювала сигналізація, і туди прибув автомобіль Державної служби охорони Київської області. На жаль, без обов'язкових у таких випадках проблискових маячків».

За словами генпрокурора, о 01.52 спрацювала сигналізація, о 02.10 прибув перший автомобіль ДСО з двома працівниками. О 03.20 прибув другий автомобіль ДСО з чотирма правоохоронцями. Вони виявили, що до цього приміщення, де спрацювала сигналізація, приставлена драбина і зламані вікна гаража і будинку.

«Відповідно, були ознаки ймовірного пограбування. Один наряд ДСО пішов обстежувати прилеглу територію по одному маршруту, інший - по іншому. І коли перший наряд повернувся на вихідну точку, побачив, що перший наряд в будові затримав двох осіб, якими були розвідники МВС. Ці працівники розвідки повідомили своє керівництво, що до них підходять невідомі в чорному (вони не бачили, що це за машини, на яких ті прибули, їм заборонено було виходити з приміщення для того, щоб не втратити конспіративну точку спостереження за в'їздом ймовірних злочинців). Пізніше вони повідомили, що їх захопили. І це стало форс-мажором для усіх керівників операції із затримання злочинців”, - пояснив Луценко.

Генпрокурор підсумував, що керівництво операції далі діяло непрофесійно і неправильно, результатом чого стали тяжкі наслідки.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.