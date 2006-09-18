Янукович підтримав Ющенка у питанні ПДВ

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що Генеральна прокуратура України, крім ситуації навколо відшкодування ПДВ, повинна розслідувати питання адміністрування податку на додану вартість.

Як повідомляє прес-служба уряду, таку думку В.ЯНУКОВИЧ висловив у Луганську, коментуючи у розмові з журналістами доручення, дане Президентом України керівництву Генпрокуратури. "Я за те, щоб Генеральна прокуратура з`ясувала, яким чином здійснювалося адміністрування податку на додану вартість у державі. І тут наші думки збігаються з думками Президента", - підкреслив глава уряду.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ відкинув звинувачення у нібито упередженому розподілі відшкодування ПДВ між регіонами, наголосивши, що уряд лише наводить порядок у державі, відшкодовуючи реальне ПДВ. Як приклад зловживання з ПДВ він навів той факт, що в Черкаській області ПДВ збільшився на 300%, у той час, як область ні на 1 відсоток не збільшила свій експорт. "Це чисте розкрадання коштів. І таких прикладів багато", - наголосив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з прем’єр-міністром В.ЯНУКОВИЧЕМ заявив про низку загрозливих тенденцій у соціально-економічній сфері країни.

Зокрема, Президент піддав критиці дії уряду щодо компенсацій зі сплати податку на додану вартість. Президент навів приклади відповідно до яких компенсації сплати ПДВ у східних областях коливаються у розмірі від 100 до 220%, у той же час у західних і центральних областях вони становлять приблизно від 2 до 20%.

В.ЮЩЕНКО дав доручення Генеральній прокуратурі України протягом 10 днів розібратися з цими фактами.