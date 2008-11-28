Лідера «Народного фронту Севастополь-Крим-Росія» викликали на допит в СБУ

Лідер «Народного фронту Севастополь-Крим-Росія» В. ПОДЬЯЧИЙ викликаний на сьогодні на допит в СБУ. Як повідомляє прес-служба СБУ, в ході допиту йому буде пред’явлено звинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110 КК України («Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України»), яка передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Служба безпеки України завершує процесуальні дії у кримінальній справі, порушеній слідчими підрозділами СБУ за фактом публічних закликів до порушення територіальної цілісності нашої держави членами об’єднання «Народний фронт Севастополь-Крим-Росія»

У справі зібрано доказову базу, достатню для висунення звинувачення конкретним організаторам та виконавцям згаданого злочину.