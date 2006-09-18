Австрійці хочуть побудувати гірськолижний курорт у Криму

Австрійські інвестори готові вкладати кошти в розвиток гірськолижного курорту в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр курортів і туризму АРК Володимир САВЕЛЬЄВ повідомив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

За словами міністра курортів, він і мер Ялти Сергій БРАЙКО нещодавно побували в Зальцбурзі (Австрія) на великому семінарі міжнародного інституту регіонів Європи, а незабаром в автономію приїде бургомістр Зальцбурга з пропозицією щодо розвитку гірськолижного курорту на плато Ай-Петрі (Велика Ялта, Крим). "У них (австрійців - УНІАН) є реальна пропозиція щодо розвитку гірськолижного курорту на плато Ай-Петрі", - сказав В.САВЕЛЬЄВ.

Він також повідомив, що для Криму найбільш перспективним є розвиток автотуризму. "На засіданнях кримського уряду розглядаються питання про розвиток узбережжя, про будівництво автокемпінгу, місць сезонного перебування для автотуристів", - повідомив міністр курортів Криму. За його словами, окрім автотуризму і гірськолижного туризму, в автономії слід розвивати яхтовий туризм і спелеотуризм.