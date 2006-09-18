Бойко просить у Москві більше нафти для транзиту

Сьогодні міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО проводить в Москві переговори з керівництвом ВАТ "Транснефть" (Росія). Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінпаливенерго України.

У повідомленні наголошується, що основною темою переговорів буде збільшення обсягів транзиту нафти територією України.

Як повідомляв УНІАН, у 2005 році транспортування нафти нафтопровідною системою України скоротилося на 14,9%, або на 8 млн. 199,8 тис. тонн, порівняно з 2004 роком, до 46 млн. 698,0 тис. тонн. При цьому обсяг транзиту російської нафти знизився на 20%.

Нафтотранспортна система України знаходиться в управлінні ВАТ "Укртранснафта".

ВАТ "Акціонерна компанія з транспорту нафти "Транснефть" (Росія) створене в 1993 році і є правонаступником Головного виробничого управління з транспортування і постачання нафти (Главтранснефть) Міннафтопрому СРСР.

Основні напрями діяльності – перекачування, координація і управління транспортуванням нафти магістральними нафтопроводами на нафтопереробні підприємства Росії і за її межі.

У 2005 році "Транснефть" прийняла в нафтотранспортну систему 453,8 млн. тонн нафти. Вантажообіг у 2005 році становив 1093 млрд. тонно-кілометрів.