Fitch погіршив прогноз 11 банків України до "негативного"

13:13, 28 листопада 2008
Суспільство
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Кажуть, це ще не межа...

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило прогноз по рейтингах 11 українських банків з "позитивного" на "негативний". Як повідомляється в документах агентства, в список потрапили "Приватбанк", Перший український міжнародний банк, банк "Кредит Дніпро", "Індустріалбанк", банк "Хрещатик", "Кредитпромбанк", "Південний банк", "Укргазбанк", VAB Банк, банк "Надра" і банк "Діамант". Рейтинги банків підтверджені на колишніх рівнях.

Аналітики агентства відзначили, що зміна прогнозів пов`язана зі збільшеними побоюваннями надійності кредитних портфелів банків України в світлі нестійкості національної валюти. На думку представників Fitch, по-перше, збільшується ризик вилучення вкладів, оскільки вкладники прагнуть переводити національну валюту в долари. По-друге, якість активів здатна погіршати набагато швидше.

Ці чинники доповнюють вже існуючі ризики для якості активів українських банків.

Агентство також відзначило, що можливе зниження рейтингів, якщо ситуація не покращає.

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