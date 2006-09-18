Кабмін пропонує не платити кілька видів дострокових пенсій

Кабінет Міністрів України пропонує в 2007 році не виплачувати пенсії, призначені за стажем роботи, пенсіонерам, які не досягли пенсійного віку.

Про це йдеться у проекті державного бюджету на 2007 рік, поданому урядом до Верховної Ради України.

Статтею 109 проекту закону, зокрема, пропонується не виплачувати пенсію тим, хто не досягнув пенсійного віку, але отримав право на дострокову пенсію відповідно до підпункту “г” пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення", підпункту „в” статті 12 Закону України „Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему” та статті 21 Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”.

Довідка УНІАН. Підпункт “г” пункту 1 статті 26 Закону України "Про зайнятість населення" передбачає право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законом строку осіб передпенсійного віку, які мають страховий стаж для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років.

Підпункт „в” статті 12 Закону України „Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему” передбачає право на достроковий вихід на пенсію осіб, яких звільнено у зв’язку з ліквідацією ЧАЕС за два роки до встановленого законом пенсійного віку (на день звільнення) осіб, які мають встановлений законодавством про пенсійне забезпечення необхідний загальний трудовий стаж (у тому числі на пільгових умовах), у разі їх реєстрації в державній службі зайнятості як таких, що шукають роботу протягом чотирнадцяти календарних днів після звільнення.

Стаття 21 Закону України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” передбачає право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до встановленого законодавством строку, якщо вони мають страховий стаж для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років у випадку їхнього звільнення з роботи за ініціативи власника.