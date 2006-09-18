У Донецьку пострілами з пістолетів важко поранено кількох людей
17:08, 18 вересня 2006Суспільство
1288
На місці події працює оперативна група
Сьогодні в Донецьку близько 15.15 біля будинку за адресою бульвар Шевченка, 29, недалеко від центру міста, пострілами з пістолета важко поранено декількох людей.
Як повідомили УНІАН у Центрі по зв`язках з громадськістю головного облуправління міліції, в результаті обстрілу постраждали декілька осіб, яких госпіталізовано у тяжкому стані.
З місця злочину правоохоронці вилучили два пістолети, один з яких – із глушником. Точна кількість постраждалих поки невідома.
На місці події працює оперативна група міліції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter