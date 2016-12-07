"Банда з Княжичів" восени у формі СБУ пограбувала чоловіка в центрі Києва (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як з'ясували правоохоронці, саме ця група восени у формі СБУ напала і пограбувала чоловіка. Сьогодні засідання комітету з питань забезпечення правоохороної діяльності розпочали з хвилини мовчання, потім розпочався ледь не допит першого заступника Генерального прокурора України Дмитра Сторожука і виконуючого обов’язки голови Нацполіції Вадима Трояна.

Читайте такожТроян відмовився звітувати про розслідування трагедії в Княжичах у присутності ЗМІ

Зокрема, Троян повідомив, що рішення про залучення спецназу КОРД до спецоперації у Княжичах приймав начальник Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.

Також він зазначив, що працівників Державної служби охорони, які причетні до перестрілки під Києвом, досі не відсторонили від служби.