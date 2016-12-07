Троян розповів, хто надсилав спецназ КОРД у Княжичі

Про це заявив в.о. голови Нацполіції України Вадим Троян під час засідання комітету Верховної Ради, передає "Українська правда".

"Операцію на виділення КОРДу підписував Крищенко", - сказав він, додавши, що операція проводилася у двох містах: у Києві і у селі Княжичі.

Також, за словами Трояна, Крищенко визначив керівника операції згідно з планом.

"На даний час всі восьмеро членів злочинного угруповання затримані… і вже три чоловіки заарештовані на два місяці", - сказав він.

Троян також сказав, що були затримані правоохоронці, проте відмовився назвати їх прізвища.

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Водночас заступник генпрокурора України Дмитро Сторожук заявив, що слідчими прокуратури "вже проведено відтворення подій" і вилучені всі необхідні для слідства матеріали.

"На сьогоднішній день досить мало часу, щоб встановити всі обставини подій. Треба дочекатися результатів експертиз… щоб вже висувати конкретні версії щодо порушення тими чи іншими посадовими особами своїх безпосередніх обов'язків", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.

Керівництво Міністерства внутрішніх справ України призначило службове розслідування щодо інциденту. Також прокуратура встановить причини та обставини стрілянини.