З 1 жовтня почнеться процедура ліквідації Кримської митниці

З 1 жовтня поточного року відповідно до наказу Державною митною службою України (від 15 вересня 2006 року) почнеться процедура ліквідації Кримської митниці. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кримської митниці.

Як зазначається в повідомленні прес-служби, цим же наказом створюється Кримська регіональна митниця, яка буде підпорядкована безпосередньо Держмитслужбі України. На виконання "контрольно-розпорядних функцій з питань митного контролю й оформлення" Кримській регіональній митниці буде також підпорядкована Керченська митниця. Кримська регіональна митниця не змінить місце своєї дислокації - як і раніше вона буде розташована в Сімферополі.

За інформацією прес-служби Кримської митниці, подібні зміни торкнулися й низки інших митниць України.

Нагадаємо, наприкінці червня 2005 року Кримська регіональна митниця реорганізована в Кримську митницю. З цього ж часу почала свою діяльність Керченська митниця, створена на базі митного поста "Керч".