Бокий: Наша Україна комизиться через посади, а не принципи

Представники антикризової коаліції звернуться до керівництва «Нашої України» з повідомленням про готовність подальших переговорів про створення широкої коаліції.

Про це сказав в інтерв’ю журналістам член фракції СПУ, який брав участь у засіданні координаційної ради парламентсько-урядової коаліції Іван БОКИЙ.

За його словами, сьогодні прийнято рішення щодо доцільності такого звернення. За словами І.БОКОГО, це є підтвердженням того, що «ми готові до подальших переговорів». І.БОКИЙ наголосив, що немає перешкод для переговорного процесу, але якщо «Наша Україна» «хоче комизитися і далі, то нехай комизиться».

За його словами, заяви представників «Нашої України» про те, що вони наполягають на збереженні певних принципів, які мають бути закріплені в документах, не завжди відповідають дійсності. «Принципи принципами. Але потім виникають прізвища чи посади», на які претендує фракція «Наша Україна», - зазначив І.БОКИЙ.

За його словами, «просто іде набивання собі ціни». І.БОКИЙ підкреслив, що координатор парламентської коаліції Раїса БОГАТИРЬОВА звернеться до керівництва «Нашої України» про готовність антикризової коаліції до продовження переговорного процесу щодо створення широкої коаліції.