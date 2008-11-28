Міліція оголосила в розшук чемпіона України з дзюдо

ГУ МВС України в Запорізькій області оголосило в розшук відомого українського спортсмена - чемпіона України з дзюдо Євгена СОТНИКОВА.

Оголошення про розшук спортсмена з формулюванням "за скоєння особливо тяжкого злочину" правоохоронці сьогодні розмістили на офіційному сайті Запорізького главку міліції в розділі "Увага розшук".

Як розповіли УНІАН у керівництві ГУМВС України в Запорізькій області, причиною оголошення Є.СОТНИКОВА в розшук стало нанесення ним ножового поранення жителю Запоріжжя.

"Злочин було скоєно в одному з кафе Заводського району Запоріжжя. де Є.СОТНИКОВ святкував свій день народження, і не поділивши щось зі своїм знайомим, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, вдарив його ножем", - повідомили в міліції, зазначивши, що поранення виявилося не смертельним, але досить серйозним для того, щоб кваліфікувати діяння спортсмена, як "спричинення тяжких тілесних ушкоджень".

За інформацією співрозмовника агентства, після інциденту в кафе, Є.СОТНИКОВ, зник у невідомому напрямку і місцезнаходження його досі не відоме, що й стало причиною оголошення Є.СОТНИКОВА в розшук.

Довідка УНІАН. Є.СОТНИКОВ народився 20 листопада 1980 р. в Запоріжжі. Закінчив Запорізький державний університет. Заслужений майстер спорту. Виступаючи у ваговій категорії понад 100 кг завоював 3 місце на чемпіонаті світу в 2003 р. Напередодні Олімпіади-2004 року був дискваліфікований. Бронзовий призер чемпіонату Європи 2008 року. Одружений, виховує сина. Раніше судимий за спричинення тілесних ушкоджень (у 2007 р. в Запоріжжі вистрілив у ногу людині, котра нібито напала на нього).