Погода на 30 листопада - 4 грудня

Завтра в Україні очікується невеликий дощ, у західних та північних областях з мокрим снігом, вночі у східній частині, вдень у західних областях без істотних опадів. Вночі та вранці в Україні місцями тумани.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат 30-35 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на узбережжі морів до 8°, на Лівобережжі місцями 1-3° морозу; вдень 3-8° тепла, на півдні Одещини та в Криму 10-12° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

1 грудня - без істотних опадів, лише вночі у східній частині невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. 2 грудня - у північних, центральних, а вночі і в західних областях невеликий дощ, на решті території переважно без опадів. Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у південній частині вночі 4-9° тепла, вдень 8-13°, в Криму до 16°; на решті території вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, на Закарпатті, а 2 грудня і на Прикарпатті до 11° тепла; в Карпатах вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2-7° тепла.

3-4 грудня - без істотних опадів, лише 3 грудня у західних, а вдень і у північних областях невеликий дощ (в Карпатах невеликі опади). Тепла погода з температурою вночі 1-7° тепла, вдень 6-12°; у південній частині вночі 4-9° тепла, вдень 10-14°, в Криму до 17°.

У Києві та області у неділю очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°тепла.

1-2 грудня - хмарно з проясненнями. 1 грудня без істотних опадів, 2 грудня невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

3-4 грудня - без істотних опадів, лише вдень 3 грудня невеликий дощ. Тепла погода з температурою вночі 2-7° тепла, вдень 6-12°.