20-річна жінка викрала немовля, щоб жебрати в поїздах

У Запоріжжі затримана раніше судима місцева жителька, яка викрала 5-місячну дівчинку і використовувала її для збору милостині в поїздах.

Як розповів УНІАН старший слідчий Запорізької транспортної

прокуратури В’ячеслав ХОМУТСЬКИЙ, злочин було здійснено на залізничному вокзалі "Запоріжжя-2".

"20-річна раніше судима за крадіжки жителька Запоріжжя скористалася тим, що бабуся 5-місячної дівчинки задрімала, і викрала немовля. Затримати викрадачку вдалося лише через 4 дні після скоєння злочину. Весь цей час вона провела з дитиною в приміських електричках, де, намагаючись розжалобити пасажирів за допомогою немовляти, випрошувала гроші", - розповів В.ХОМУТСЬКИЙ, зазначивши, що після затримання викрадачки стан дитини був такий, що правоохоронці змушені були помістити її лікарню.

Жінка, котра викрала дівчинку, заарештована. Стосовно її порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України - "Викрадання людини способом небезпечним для життя і здоров`я потерпілого".

Як покарання ця стаття передбачає позбавлення волі на строк до 5 років. Ведеться слідство.