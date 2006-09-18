Затримано учасника сьогоднішньої перестрілки в Донецьку

У Донецьку одного з учасників перестрілки біля будинку №29 на бульварі Шевченка затримано. Про це повідомив прокурор м. Донецька Олександр ОЛЬМЕЗОВ.

"Злочинця затримано й зараз він перебуває в лікарні з вогнепальним пораненням", - сказав О.ОЛЬМЕЗОВ.

Крім того, як стало відомо кореспонденту УНІАН, в одну з лікарень міста з місця події доставили двох поранених, потерпілих у результаті перестрілки.

Один із потерпілих отримав декілька вогнепальних поранень і його стан оцінюється як тяжкий. У іншого постраждалого діагностовано травми грудної клітки й руки.