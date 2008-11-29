Житель Кіровограда отоварився за підробленою платіжною карткою

У Кіровограді місцевий житель за підробленою платіжною карткою придбав у трьох магазинах побутову техніку на загальну суму 20 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, слідчими органами порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (шахрайство та незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення).