Житель Кіровограда отоварився за підробленою платіжною карткою
19:27, 29 листопада 2008Суспільство
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ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 200 КК
У Кіровограді місцевий житель за підробленою платіжною карткою придбав у трьох магазинах побутову техніку на загальну суму 20 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, слідчими органами порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (шахрайство та незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення).
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