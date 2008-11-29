На Закарпатті знешкодили злочинну групу

Найсерйознішу за останні роки організовану злочинну групу з міжнародними зв’язками, яка займалася переправленням нелегалів, знешкодили днями закарпатські міліціонери спільно з колегами з УСБУ в області.

Про це УНІАН повідомив начальник відділу боротьби з торгівлею людьми ГУ МВС України в Закарпатській області підполковник міліції Володимир ПОЛЯК.

За його словами, злочинці переправили в Україну і далі до країн Західної Європи лише за цей рік близько 500 вихідців з країн Азії, Африки та Росії.

До складу групи входило, за оперативною інформацією, близько двох десятків осіб з різних регіонів України. Керував нею громадянин Афганістану, який в останні роки мешкає на території України.

На групу вийшли кілька днів тому - правоохоронці затримали в селі Вишка Великоберезнянського району Закарпаття групу нелегалів із Китаю та Афганістану, а також трьох українців-переправників.

Сімох китайців і трьох громадян Афганістану доправили до українсько-словацького кордону на джипі «Міцубісі-Паджеро» та автомобілі ВАЗ-2107. Серед провідників була і 18-річна студентка юридичного факультету одного з закарпатських вузів. Як з’ясувалося, вона, як і її батько, безпосередньо причетна до переправлення нелегальних мігрантів. Усі затримані - мешканці Великоберезнянського та Перечинського районів.

«Ми документували цю злочинну групу упродовж півроку. Затримання стало завершальним етапом операції. Безпосереднім куратором затримання був заступник міністра внутрішніх справ України генерал-полковник Володимир ЄВДОКІМОВ, який спеціально прибув на Закарпаття», - повідомив В. ПОЛЯК.

Правоохоронці також з’ясували, що доправлення одного нелегала з Києва на Закарпаття обходилося в 250-300 доларів, а переправлення через кордон обходилося в 900-1000 доларів.

Наразі організатора та чотирьох активних учасників групи заарештовано. Ще кілька членів перебувають на підписці про невиїзд. Решта, за словами В. ПОЛЯКА, в розшуку.

Слідчий відділ УСБУ в Закарпатській області за цим фактом порушив кримінальну справу.

Довідка УНІАН. За офіційними даними, близько 50 - 60% груп нелегальних мігрантів переправляються з України в Європу через Словаччину, 20-30% - через Угорщину, решта - через Румунію.