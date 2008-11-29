У суботу міністри нафти країн-членів ОПЕК обговорили на позачерговому засіданні в Каїрі можливе скорочення об`ємів видобутку нафти, щоб зупинити різке падіння цін на нафту, і дійшли консенсусу щодо своїх подальших дій в очікуванні наступної зустрічі картелю, яка запланована на 17 грудня в алжирському місті Оран. "Є загальна домовленість щодо наших подальших дій, зокрема, і на майбутній зустрічі в Алжирі", - заявив генеральний секретар ОПЕК Абдалла аль-Бадрі.

За кілька місяців ціна на нафту спустилася з рекордних 147 доларів за баррель нижче 55 доларів.

Напередодні наради в Каїрі генсек ОПЕК визнав, що світовий ринок все ще "переповнений" нафтою. Проте, за його словами, рішення про подальше скорочення об`ємів видобутку "чорного золота" залишається за міністрами країн ОПЕК.

РІА “Новости”