Білорусь утискає українську карамель

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі вирішила провести розслідування з метою дослідження наявності фактів дискримінаційних дій з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності при реалізації української карамелевої продукції на білоруському ринку.

Про це говориться в повідомленні комісії, оприлюдненому в газеті «Урядовий кур`єр».

У повідомленні наголошується, що відповідно до статті 29 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» і постанови Кабінету міністрів України від 22.11.1999 №2120 «Про затвердження Порядку проведення розслідувань з метою встановлення фактів дискримінаційних та/або недружніх дій з боку інших держав, митних союзів або економічних груп щодо законних прав та інтересів суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності» 26 листопада Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі розглянула заяву кондитерської корпорації «Roshen» «Про порушення розслідування з метою встановлення фактів дискримінаційних або недружніх дій з боку Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності України при реалізації української карамелевої продукції на білоруському ринку».

За результатами розгляду заяви комісія встановила, що в ній міститься достатня кількість обгрунтованих підстав для проведення розслідування з метою встановлення фактів дискримінаційних дій з боку Білорусі.

Також у повідомленні зазначається, що проведення антидискримінаційного розслідування доручено департаменту інструментів торгового захисту Міністерства економіки України

Нагадаємо, в серпні 2008 року Білорусь ввела антидемпінгове мито на карамель походженням з України, що ввозиться на митну територію республіки, строком на три роки. Вона встановлена на карамель, що не містить какао, у розмірі 11,76% від митної вартості; карамель, що містить какао - 23,9%.

Мито введене відповідно до статті 5 Закону Республіки Білорусь від 25 листопада 2004 року «Про заходи із захисту економічних інтересів Республіки Білорусь при здійсненні зовнішньої торгівлі товарами» на підставі висновку білоруського МЗС про результати розслідування з метою застосування антидемпінгових заходів відносно імпорту на митну територію Республіки Білорусь карамелі походженням з України.

Розслідування відносно імпорту до Білорусі карамелевої продукції (карамель, ірис, м`які цукерки) з України було почато 28 грудня 2006 року за заявою концерну «Білдержхарчопром». МЗС Білорусі завершив розслідування 27 грудня 2007 року.