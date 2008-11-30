УБОЗ накрив банду кілерів, які «працювали» в Україні і Росії

Працівники Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України спільно з УБОЗ УМВС України в Луганській області викрили особливо небезпечне бандугруповання з міжнародними зв’язками, яке спеціалізувалося на виконанні замовних вбивств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, злочинне угруповання очолював громадянин України Станіслав Р. (1969 р.н., раніше засуджений за здирництво та наркотики), відомий у кримінальних колах на прізвисько «Стас».

За даними оперативників, до угруповання також входили раніше засуджені особи - мешканці Луганської області, Києва та Російської Федерації, зокрема, уродженці Чечні.

За наявною інформацією, угруповання "Стаса" діяло впродовж 2000-2008 років. Вони займалася убивствами "на замовлення" як в Україні, так і в Росії, розбійними нападами та іншими тяжкими злочинами із використанням вогнепальної зброї, а також торгівлею людьми, зброєю, незаконним обігом наркотиків.

Наразі учасники угруповання викриті у вбивствах чотирьох осіб на Луганщині – у Лисичанську та Сєверодонецьку у 2004-2007 роках. Ще троє громадян постраждали від замаху на їхнє життя у Сєверодонецьку в серпні 2008 року.

За матеріалами спецпідрозділу БОЗ, слідчим управлінням УМВС України в Луганській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1. ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

На даний час заарештовано двох учасників ОЗУ, третього фігуранта – Станіслава Р. затримали у м.Керч (АР Крим) працівники ГУБОЗ та УБОЗ УМВС України в Луганській області. При собі ватажок банди мав вогнепальну зброю. Нині затриманого доправлено на Луганщину, де 1 грудня Ленінський райсуд міста Луганськ обере йому міру запобіжного заходу (правоохоронці наполягатимуть на його арешті).

Перебіг подальшої нейтралізації особливо небезпечного злочинного угруповання перебуває на особистому контролі міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКО, зазначили в ГУБОЗ.