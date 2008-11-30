Житомирська міліція вилучила 1 тисячу літрів самогону

У Житомирській області за останні два місяці дільничні інспектори вилучили 224 самогонних апаратів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області.

Також було вилучено понад 1 тисячу літрів самогону та 8 тис. літрів самогонної закваски. За порушення антиалкогольного законодавства до відповідальності притягнуто тисячу мешканців області.

За словами заступника начальника відділу дільничних інспекторів міліції обласного УМВС Володимира МАЗАРЧУКА, до державного бюджету порушники за вказаний період сплатили майже 30 тис. грн. штрафів.

При цьому В.МАЗАРЧУК констатував, що виготовленням самогону здебільшого займаються люди передпенсійного або пенсійного віку, розглядаючи це як додатковий заробіток.

Робота правоохоронців з протидії самогоноварінню триває.