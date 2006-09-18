Аліка Грека нема, але справа його живе

У Донецьку в суді у справі про вибух на стадіоні "Шахтар" свідок Вадим БОЛОТСЬКИХ "частково погодився", що в ході слідства його примусили брехати.

Суд у справі про вибух на стадіоні "Шахтар", у результаті якого 15 жовтня 1995 року був убитий президент ФК "Шахтар" Олександр Брагін, поновився після тримісячної перерви. Підсудним у даній справі є колишній майор міліції Вячеслав СИНЕНКО, звинувачений у співучасті в організації вибуху. Свідок В.БОЛОТСЬКИХ раніше засуджений до довічного ув’язнення за скоєння низки злочинів і зараз відбуває покарання.

В.БОЛОТСЬКИХ докладно розповів суду, що вибух на стадіоні "Шахтар" організували люди на прізвище КУШНІР і РЯБІН, а здійснили Андрій АКУЛОВ і Ігор ФІЛІППЕНКО.

В.БОЛОТСЬКИХ підкреслив, що сам він у момент вибуху на стадіоні не був присутній, а про подробиці підготовки вибуху дізнався від його організаторів і виконавців.

Свідок також підтвердив, що чув від організаторів злочину про якогось майора міліції, завданням якого було прикривати відхід безпосереднього виконавця, переодягнутого в форму співробітника міліції, від місця злочину після вибуху.

Після допиту свідка В.СИНЕНКО заявив суду, що його справа сфальсифікована і щодо нього "виконується замовлення".

На завершення засідання суд зачитав рапорт міліції про неможливість доставити на засідання декілька свідків через їх відсутність за місцем проживання. Представник звинувачення, адвокат підсудного і сам підсудний висловили суду думку, що міліція повинна повторити примусовий привід у суд свідків.

Наступне судове засідання у даній справі призначено на 6 листопада 2006 року.