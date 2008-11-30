Пинзеник: кредит у доларах подорожчав на 40%

Реальна річна ставка кредиту в доларах при 15% ставці, враховуючи курс гривні до "зеленого", складає 55%. Про це заявив міністр фінансів Віктор Пинзеник.

"Виплата такого кредиту є обтяжливою для громадян", - заявив він.

Для вирішення цієї проблеми міністр пропонує, щоб банки пропонували клієнтам гасити визначені суму в доларах (10-20 тис.), а розрахунки по решті кредиту переводили в гривневі розрахунки, але по курсу 5,0.

"У цих умовах обидва партнери зазнають збитків, але в той же час обидва залишаються у виграші", - заявив міністр. "Виграш полягає в тому, що позичальник залишається з майном, а банк повертає гроші", - пояснив міністр.

За словами Пинзеника, така схема є оптимальною. «Метою зараз повинен бути не прибуток ...

Сьогодні ви повинні піти один одному на зустріч: одержати збитки, але зберегти підприємства», - сказав міністр.

Дело