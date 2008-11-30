Луценко кидає тінь на телеканал “1+1”

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє про можливу причетність телеканалу “1+1” до незаконної конвертації через один з конвертаційних центрів, який розташований у Житомирі.

Про це він заявив під час прямого ефіру на телеканалі «1+1» в неділю ввечері.

«Під час операції в Житомирі по знешкодженню конвертаційного центру, який отримує кошти на неіснуючі послуги і потім переказує їх у готівку, ми знайшли липневі платіжки каналу «1+1» на загальну суму 100 тис. грн., які потім через Приватбанк були переведені в готівку», - сказав міністр.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, нібито ця фірма надавала послуги за обладнання. Як зауважив міністр, «у нас є покази, що жінка за 200 доларів зробила фірму, якої не було, була тільки печатка, ніякого обладнання, ніякого майна» не було.

У зв’язку з цим Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «1+1» через конвертаційний центр переводить гроші в готівку. В мене питання – хто з керівників каналу стоїть за цією конвертаційною схемою?»