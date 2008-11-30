Ющенко побачив, що Тимошенко виконає бюджет, але додав ложку дьогтю

Президент Віктор Ющенко вважає, що цьогорічний держбюджет буде виконано.

Про це він повідомив в інтерв’ю телеканалу «1+1».

«Очевидно, в цілому за рік ми бюджет виконаємо», – сказав Президент. Він зазначив, що станом на сьогодні його перевиконання складає 106%. Разом з тим він знову розкритикував уряд за популістичну політику бюджетних видатків. «Не потрібно шукати аргумента в зовнішніх кризах, криза була у внутрішньому управлінні», – сказав В.Ющенко.

Він також висловив побажання, аби держбюджет на наступний рік був бездефіцитним.