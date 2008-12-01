Нафтогаз через борги може обмежити газопостачання Дніпропетровщини

З 1 грудня НАК «Нафтогаз України» через заборгованість може обмежити газопостачання великих міст Дніпропетровщини – Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Павлограда та Кривого Рогу. Про це повідомив начальник обласного управління ЖКГ Олександр ТАСЛИЦЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами чиновника, попередження про обмеження подачі газу з 1 грудня у разі неповних поточних розрахунків надійшло керівникам зазначених міст від НАК «Нафтогаз України».

Станом на 21 листопада, підприємства теплокомуненерго Дніпропетровщини спожили природного газу на 42,1 млн. грн, оплата становила 41 млн. грн.