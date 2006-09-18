Опозиції не вдасться дезінформувати суспільство, перекладаючи провину за стан паливно-енергетичного комплексу на нинішній уряд.

Про це йдеться у заяві прес-служби Кабінету Міністрів України, переданій УНІАН.

У документі зазначається, що “наведення порядку в економіці і державних фінансах, дієвий соціальний захист людей - є програмними пріоритетами політичних сил, які створили в парламенті антикризову коаліцію, і програма дій Уряду грунтуватиметься саме на цих принципах”.

“Уже 30 серпня поточного року Кабінет Міністрів затвердив план невідкладних заходів щодо подолання кризових явищ в економіці та соціальній сфері. Чільне місце в ньому займають заходи з виправлення критичної ситуації у паливно-енергетичному комплексі: накопичення запасів газу, вугілля і мазуту, необхідних для безперебійної роботи взимку, оптимізація цін і тарифів на газ та електроенергію для населення, соціальний захист тих верств населення, які не зможуть самостійно покривати збільшені витрати за житлово-комунальні послуги”, - нагадує прес-служба уряду.

“Сьогодні практично створено необхідні енергетичні запаси, житлово-комунальне господарство прискореними темпами готується до зимового періоду. Для компенсації можливого подорожчання енергоносіїв у проекті бюджету на 2007 рік передбачено стабілізаційний фонд розміром три мільярди гривень. Також на попередження і ліквідацію аварійних станів у житлово-комунальному господарстві передбачено один мільярд гривень”, - сказано у документі.

Прес-служба Кабміну також повідомляє, що “уряд за погодженням з коаліцією більшості депутатських фракцій завершує розробку законопроекту, який унеможливить необгрунтоване підвищення цін і тарифів, а також визначить обов’язкові компенсації населенню в разі економічно обгрунтованого підвищення”.

“В той же час, - зазначається у заяві Кабміну, - політичні сили, які ще вчора здійснювали внутрішню і зовнішню політику держави, тобто, несуть безпосередню відповідальність за доведення економіки до кризового стану, розгорнули кампанію політичних спекуляцій з приводу підвищення цін на газ і тарифів для населення”.

“Ці самі люди не протестували, коли уряд ТИМОШЕНКО 2005 року зробив все, щоб довести до розриву надзвичайно вигідних угод на постачання газу з Росією і Туркменистаном. Вони мовчазно схвалювали, а то й публічно аплодували критичному погіршенню наших відносин із стратегічними партнерами. Вони не били на сполох, коли держава жила навмання без затверджених макроекономічних показників, з розбалансованим бюджетом, у якому абсолютно не було передбачено компенсації різкого подорожчання енергоносіїв. Вони не соромлячись обдурювали і обдурюють людей, нібито газу власного видобутку в Україні вистачить для побутових і комунальних потреб. Ці ж люди, захоплені зліплюванням «помаранчевої коаліції» красномовно промовчали, коли уряд ЄХАНУРОВА двічі (рішеннями у березні і червні) підвищував ціни на газ та електроенергію, а відповідно зростали й тарифи для населення”, - заявляє пре-служба Кабміну.

“І тепер ці збанкрутілі політики дозволяють собі обурюватися станом справ і перейматися скрутою наших людей. То це ж ваших рук справа, пані та панове!”, - сказано у документі.

На думку прес-служби, “звертатися до моральності таких політиків марно”. “Але дезінформувати суспільство їм не вдасться. Уряд України має твердий намір працювати відкрито для людей і крок за кроком покращувати соціально-економічний стан нашої країни”, - заявляє прес-служба Кабміну.