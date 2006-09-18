Одеса розраховує встановити партнерські відносини з Віднем

Сьогодні міський голова Одеси Едуард ГУРВІЦ зустрівся з представницькою австрійською делегацією на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Австрії в Україні Йозефом Маркусом ВУКЕТИЧЕМ.

За словами посла, „це ознайомлювальний візит”, у ході якого йому разом із військовим аташе Томасом РАПАТСОМ і 13 журналістами провідних австрійських ЗМІ (ORF Radio, News, Kurier, Die Presse й інших) хочеться зблизька подивитися на Одесу, дізнатися, як працює муніципалітет, щоб визначити перспективи налагодження більш тісної співпраці з містами Австрії.

Е.ГУРВІЦ висловив сподівання, що з часом, можливо, вдасться укласти угоду про партнерство між Одесою і Віднем, в чому зацікавлені одесити. „Попередня домовленість про це була досягнута ще в 1994 році, - зазначив міський голова, - але угода про партнерство, на жаль, так і не стала реальністю. Зараз переговори відновлені, і ми сподіваємося, що підсумком їх стане оформлення плідних партнерських відносин”.

Ми маємо намір відродити славу Одеси, а для цього необхідно створити такі умови, щоб місто стало привабливим як курортно-туристичний центр, наголосив Е.ГУРВІЦ. Він додав, що днями повернувся з німецького Регенсбурга. „Це найменше місто-побратим із 38 міст світу, з якими у Одеси налагоджені партнерські відносини, - зазначив мер Одеси. – Це Ліверпуль, Генуя, Марсель, Ванкувер, Балтімор, Стамбул, Хайфа, Нікосія, Йокогама. З Віднем Одесу вже міцно сполучають „Австрійські авіалінії”, ми зацікавлені, щоб кількість таких плідних зв`язків зростала”.

На думку посла, перспективи для розширення співпраці є. Про найважливіші його напрями, зокрема проекти розвитку курортно-туристичного бізнесу на березі Чорного моря, поінформують своїх читачів і глядачів, потенційних інвесторів журналісти провідних австрійських ЗМІ.