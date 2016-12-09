У Дніпрі рекордно зросла кількість постраждалих через ожеледицю: до травмпунктів шикуються черги (відео)

У Дніпрі люди вишиковуються у черги до травмпунктів через ожеледь. У місті різко збільшилась кількість травм, зокрема – переломів, йдеться у сюжеті ТСН.12:00.

Зазначається, що у дороги та тротуари у місті посипані протиожеледними засобами, а от на внутрішньо-квартальних – суцільна крига.

Читайте такожУкраїна перетворилася на гігантську ковзанку (відео)

"Тяжкість травм підвищується, якщо раніше було два-три переломи за добу, до п'яти. То зараз їх до десяти-п'ятнадцяти", - каже зав. травматологічним пунктом Дніпровської лікарні №16.

Більшість постраждалих – це люди літнього віку.

Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у багатьох областях України очікується сильний вітер. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"9 грудня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в гірських районах місцями 25 м/с", - йдеться в повідомленні.