У Дніпрі рекордно зросла кількість постраждалих через ожеледицю: до травмпунктів шикуються черги (відео)
Більшість постраждалих від ожеледиці – це люди літнього віку.
У Дніпрі люди вишиковуються у черги до травмпунктів через ожеледь. У місті різко збільшилась кількість травм, зокрема – переломів, йдеться у сюжеті ТСН.12:00.
Зазначається, що у дороги та тротуари у місті посипані протиожеледними засобами, а от на внутрішньо-квартальних – суцільна крига.
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"Тяжкість травм підвищується, якщо раніше було два-три переломи за добу, до п'яти. То зараз їх до десяти-п'ятнадцяти", - каже зав. травматологічним пунктом Дніпровської лікарні №16.
Більшість постраждалих – це люди літнього віку.
Нагадаємо, сьогодні, 9 грудня, у багатьох областях України очікується сильний вітер. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"9 грудня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в гірських районах місцями 25 м/с", - йдеться в повідомленні.