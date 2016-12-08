День масових ДТП: через негоду у Львові та області сталося понад 30 аварій (фоторепортаж, відео)
17:30, 08 грудня 2016Інциденти
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8-го грудня у Львові та області через ожеледицю сталося багато аварій.
Водіям радять не виїжджати на вулиці без особливої потреби, передає "Твоє місто".
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"Поліція Львова сьогодні до 13:00 зафіксувала 32 ДТП", – повідомив Роман Бліхарський, командир другого батальйону управління патрульної поліції Львова. Також він проінформував, що причина більшості аварій та надскладної ситуації на дорогах міста – ожеледиця.
"На Львівщині - рекордна кількість ДТП", - повідомляють у "Варта-1". А Ігор Зінкевич, координатор групи, ділиться у соцмережі фотографіями аварій, що сталися зранку 8-го грудня.
У Львові впродовж трьох годин сталося понад 3 десятки аварій на дорогах
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