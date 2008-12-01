Україна припинила імпорт електроенергії з Росії

Держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» з 1 грудня припинило комерційний імпорт електроенергії з Російської Федерації за контрактом з ВАТ «Інтер РАО ЄЕС».

Про це УНІАН повідомив прес-секретар міністра палива та енергетики Фент ДІ.

«Імпорт електроенергії з Росії припинено», - сказав він.

Україна почала імпорт електроенергії з Росії з 15 вересня ц.р. через критичну ситуацію накопичення вугілля на складах ТЕС, зумовленою позаплановим ремонтом другого енергоблоку Хмельницької АЕС. Згідно із заявами керівництва Мінпаливенерго, імпорт російської електроенергії здійснювався за цінами на 12% нижчими за ті, що склалися на оптовому ринку електроенергії.

Імпорт електроенергії з РФ критикували приватні теплові генеруючі компанії, зокрема, ТОВ «Східенерго» (ДПЕК), яка заявляла, що на тлі скорочення енергоспоживання всередині країни, через кризу продажу ГМК і хімічних підприємств, вітчизняне теплове генерування суттєво знизило рентабельність через скорочення частки вироблення в Об`єднаній енергосистемі.

За даними Мінпаливенерго, з 15 вересня до 1 листопада Україна імпортувала 637 млн. кВт/г електроенергії з Росії на суму 44 млн. дол.