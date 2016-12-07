В Мальті парламент одноголосно схвалив заборону на "лікування від гомосексуалізму"

Закон про заборону цієї практики був одноголосно схвалений мальтійськими законодавцями, повідомляє Русская служба BBC.

Згідно з документом, за "зміну, придушення і знищення сексуальної орієнтації або гендерної приналежності людини" передбачається штраф до 10 тисяч євро або тюремний термін до одного року.

У законі також зазначається, що ніяка сексуальна орієнтація або гендерна приналежність не може розглядатися як відхилення або хвороба.

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Репаративна терапія заснована на ідеї, що гомосексуальність є наслідком психічного розладу.

Ряд медичних організацій, у тому числі Всесвітня психіатрична асоціація, називають цю практику неетичною, ненауковою і шкідливою для здоров'я пацієнтів.

Прихильники репаративної терапії стверджують, що в ході неї використовуються стандартні психотерапевтичні методи, і люди можуть вдатися до неї по своїй волі.

Сьогодні репаративна терапія частіше застосовується в США, ніж в Європі, при цьому в деяких американських штатах (у тому числі в Каліфорнії і Іллінойсі) вона заборонена.