Готівковий курс пари гривня/долар у київських банках

Офіційний курс гривні по відношенню до долара США сьогодні знизився на 13 копійок - до 6,87 грн. Готівковий курс купівлі долара сьогодні в комерційних банках Києва зафіксований у середньому на рівні 6,80 грн./дол., продажу – 6,98 грн./дол.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційних сайтах комерційних банків, на сьогодні встановлені такі курси гривні до долара:

«Райффайзен Банк Аваль»: купівля – 6,87 грн./дол., продаж – 6,98 грн./дол.;

«ПриватБанк»: купівля – 6,93 грн./дол., продаж – 6,98 грн./дол.;

«Укргазбанк»: купівля – 6,78 грн./дол., продаж – 6,98 грн./дол.;

В Ощадбанку курс купівлі долара становить 6,90 грн./дол., продажу – 6,98 грн./дол., в «Укрексімбанку» – 6,87 грн./дол. і 6,9808 грн./дол.

Як повідомляв УНІАН, у п`ятницю, 28 листопада, Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 6,74 грн. за долар.

Нагадаємо, з 28 листопада набула чинності постанова НБУ про прив`язування офіційного курсу гривні по відношенню до долара до курсу на міжбанківському ринку. У п`ятницю, 28 листопада, торги щодо долара США закрилися на рівні 7,415/7,485 грн., утім на сьогодні офіційний курс гривні продовжує відставати від міжбанківського.