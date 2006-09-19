На танковому полігоні внаслідок вибуху загинуло троє пастухів

Вчора об 11.00 поблизу с.Коробочкине Чугуївського району Харківської області на танковому полігоні Харківського інституту танкових військ під час випасу стада корів стався вибух вибухонебезпечного предмету.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху загинуло троє пастухів.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України у Харківській області.