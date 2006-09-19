На танковому полігоні внаслідок вибуху загинуло троє пастухів
09:13, 19 вересня 2006Суспільство
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Проводиться розслідування
Вчора об 11.00 поблизу с.Коробочкине Чугуївського району Харківської області на танковому полігоні Харківського інституту танкових військ під час випасу стада корів стався вибух вибухонебезпечного предмету.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху загинуло троє пастухів.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України у Харківській області.
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