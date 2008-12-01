Єхануров планує запровадити посаду... «головний старшина ЗСУ»
Міністр потішив харківських сержантів
Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ планує запровадити посаду «головний старшина Збройних cил України».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час відкриття у Харкові Центру підготовки сержантів ЗСУ.
«Нова система навчання і підготовки професійного сержантського корпусу української армії, яка запроваджується, передбачає введення службової піраміди у кар`єрі таких військовослужбовців: від головних сержантів рот, батальйонів, бригад аж до головного старшини Збройних сил України», - пояснив міністр оборони нову концепцію функціонування сержантського корпусу в українській армії.
Водночас він наголосив, що професійний сержантський корпус повинен стати основою ЗСУ, адже саме він є найближчим до особового складу і найбільше з ним працює.
Ю.ЄХАНУРОВ також повідомив про ініціативу на початку наступного року запровадити у ЗСУ свято – День професійного сержанта.
«Це сприятиме підвищенню професіоналізації наших Збройних сил», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.