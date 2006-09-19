9 новообраних нардепів увійшли до антикризової коаліції

9 новообраних народних депутатів увійшли до антикризової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на ранковому засіданні Верховної Ради України перший віце-спікер Адам МАРТИНЮК повідомив про заяви семи депутатів від Партії регіонів та двох депутатів від СПУ щодо входження до антикризової коаліції.

Від Партії регіонів до коаліції увійшли Василь ДЕМЧИШИН, Володимир ДИМИТКО, Володимир ЛИТВИНОВ, Ігор МИТІРОШКІН, Михайло РОЗГАНЯЄВ, Володимир ФАЛЬКО, Микола ЯКИМЕНКО.

Від СПУ - Василь БОГАРЧУК і Юрій ЗУБКО.