Ющенко призначив Балозі нового заступника

А собі - представника у ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ (№ 1131/2008), яким призначив Петра ОЛІЙНИКА заступником глави Секретаріату Президента України - представником Президента України у Верховній Раді України. Текст указу розміщений на офіційному сайті Президента України. Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Президент своїм указом звільнив П.ОЛІЙНИКА з посади голови Львівської облдержадміністрації.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter