Ющенко призначив Балозі нового заступника
18:57, 01 грудня 2008Суспільство
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А собі - представника у ВР
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ (№ 1131/2008), яким призначив Петра ОЛІЙНИКА заступником глави Секретаріату Президента України - представником Президента України у Верховній Раді України.
Текст указу розміщений на офіційному сайті Президента України.
Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Президент своїм указом звільнив П.ОЛІЙНИКА з посади голови Львівської облдержадміністрації.
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