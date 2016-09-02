В окупованому Торезі на шкільній лінійці звучав гімн України: бойовики влаштували "розбір польотів"
09:55, 02 вересня 2016Суспільство
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В окупованому Торезі на святі Дня знань пролунав гімн України, бойовики обіцяють "серйозні наслідки" винним.
Тепер у Торезі "розбір польотів, партзборів, догани" / torez.dn.ua
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналсит Денис Казанський.
"... В 10 школі включили український гімн на лінійці. Швидше за все, просто на автоматі. Переплутали. Але наслідки обіцяють суворі", - йдеться в повідомленні.
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За словами журналіста, тепер там "розбір польотів, партзбори, догани. Загалом той самий совок, про якого вони так довго мріяли".
Як повідомляв УНІАН, в тимчасово окупованій Горлівці (Донецька область) школярі під час святкування Дня знань викрикнули патріотичний лозунг: "Горлівка – це Україна".
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