Посол України у Польщі назвав провокацією інцидент на марші орлят, учасники якого викрикували "Смерть українцям"

Про це посол заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ми звернулися до МЗС Польщі, до центральних органів влади, місцевих органів влади з вимогою провести розслідування цього інциденту і знайти винних, і в майбутньому не допустити подібного роду дій і заходів. Наразі такої відповіді (від польського МЗС - Ред.) ще немає", - заявив Дещиця.

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Посол пообіцяв, що українська сторона робитиме акцент на тому, щоб знайти винного до розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

"Мер (Перемишля - Ред.) отримав лист від нашого генерального консула в Любліні з проханням провести розслідування цього інциденту і дати йому оцінку... На відео був заклик однієї людини. І далі розголосу не було. А ми самі поширюємо цю інформацію, можливо, це була якась провокація, надаючи цій провокації ще більшого розголосу", - зазначає Дещиця.

Раніше ЗМІ оприлюднили відеозапис "Маршу орлят перемишльських і львівських", який проходив у польському місті Перемишль (розташований за 7 км від кордону України) у суботу, 10 грудня. У момент проходження колони повз будівлі Українського народного центру один з демонстрантів прокричав "Смерть українцям!" та учасники ходи хором його підтримали.

Зазначається, що цьогоріч "марш орлят" організували не лише праві організації, як Всепольська молодь або Національно-радикальний табір, неформальна група "Патріотичний Перемишль", але й заклад культури Підкарпатського воєводства - Культурний центр в Перемишлі. При цьому патронат над маршем взяв, зокрема, мер Перемишля Роберт Хома.