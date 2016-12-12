Бах, Моцарт, Шуберт: у Дніпрі дають концерти для вагітних жінок (відео)
19:11, 12 грудня 2016Суспільство
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Твори Баха, Моцарта і Шуберта у виконанні органу, скрипки, фортепіано та віолончелі звучать спеціально для ще ненароджених дітей.
Ілюстрація REUTERS
У Дніпрі почали давати концерти класичної музики для ще ненароджених дітей. Про це повідомляє ТСН.
Твори Баха, Моцарта і Шуберта у виконанні органу, скрипки, фортепіано та віолончелі звучать спеціально для вагітних жінок, зазначають у повідомленні.
«Релаксаційну програму для майбутніх мам розробили в Будинку органної та камерної музики. Виконавці кажуть - це позитивно впливає на майбутніх мам, а їх діти ще до народження привчаються до класичної музики», - йдеться в повідомленні.
Класичні концерти для ще ненароджених дітей відтепер дають в Дніпрі
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