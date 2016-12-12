Бах, Моцарт, Шуберт: у Дніпрі дають концерти для вагітних жінок (відео)

У Дніпрі почали давати концерти класичної музики для ще ненароджених дітей. Про це повідомляє ТСН.

Твори Баха, Моцарта і Шуберта у виконанні органу, скрипки, фортепіано та віолончелі звучать спеціально для вагітних жінок, зазначають у повідомленні.

«Релаксаційну програму для майбутніх мам розробили в Будинку органної та камерної музики. Виконавці кажуть - це позитивно впливає на майбутніх мам, а їх діти ще до народження привчаються до класичної музики», - йдеться в повідомленні.