Два роки у неволі: Геращенко розповіла подробиці перебування полковника Без’язикова у полоні

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

“Іван Без'язиков знаходився в полоні бойовиків майже 2 роки. 23 місяці. Ми не могли знайти його місцезнаходження дуже довго”, - сказала Геращенко і додала, що неодноразово українська сторона у Мінській групі подавала запити щодо надання інформації про його перебування, але бойовики не надавали таку інформацію й узагалі не підтверджували, що утримують його.

За словами Геращенко, наприкінці грудня минулого року стало відомо місце утримання Без'язикова.

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“Іван перебував не у СІЗО і не в приміщенні колишньої донецької Служби безпеки України, де знаходяться хлопці, місцезнаходження яких ми знаємо. Він перебував узагалі у приміщенні Донецького телецентру. Там його ховали бойовики”, - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня було звільнено полковника Збройних сил України Без’язикова, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі з серпня 2014 року.

У полоні бойовиків на Донбасі на сьогодні залишаються 111 громадян України.