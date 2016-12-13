Савченко заперечує, що погодилась відкрити у Києві "посольство Л/ДНР" (відео)

Про це народний депутат заявила в ефірі Радіо "Донбас.Реалії".

"Я не дивилася того відео, але чула, що воно десь є, – сказала Савченко. – Ви сказали, що я погодилась відкрити їхнє посольство. Так не було. Я не знаю, як це подали журналісти – зазвичай, люблять робити нарізку – навпаки, я сказала, що не може бути офіційного представництва того, чого офіційно не існує. Немає ні "ЛНР", ні "ДНР".

За її словами, на зустрічі йшлося про створення "прес-центру": "Я сказала, що якщо ви хочете, щоб вас чули, можна почати говорити. Давайте робити такий проект – нехай почнуть говорити діти. Ви записуєте передачі у себе, Україна у себе. Ви крутите наші передачі там, ми – тут. Наприклад, як діти зустрічають Новий рік. Коли ви побачите записи вечорниць, чи ранків, ви помітите, що в дитячому садку Новий рік відрізняється тільки одним – на Львівщині янголятко, а на сході зірочка – а діти святкують однаково", – сказала депутат.

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На ремарку журналіста про поширену антиукраїнську пропаганду в школах на окупованій території Савченко відповіла: "В школі – так. Ми втрачаємо ці покоління уже навіть зі школи. Але ми можемо врятувати покоління, яким ще по три роки".

Надія Савченко зазначила, що неодноразово отримувала такі дзвінки і завжди іде на такі контакти, однак попереджає про це "відповідні органи". "Все в рамках закону", – зазначила депутат.

Раніше журналісти проекту "Гроші" зателефонували Савченко від імені бойовиків і запропонували відкрити "посольство Л/ДНР" у Києві під прикриттям культурного центру. У програмі стверджується, що під час зустрічі Савченко на пропозицію погодилась.