Журналістське розслідування: Савченко у Києві зустрілася з "людиною Захарченка" (відео)

Журналіст проекту "Гроші" представився Савченко під час телефонного дзвінка "людиною Захарченка" і спробував вмовити її на зустріч, а також співпрацю з керівниками "ДНР", пише ТСН.

"Місто Донецьк на зв'язку. Телефоную за вказівкою Сан Вадимовича. Дозвольте представитися, Олексій Олександрович Кострубицький, міністерство у справах цивільної оборони. Хотіли б від республіки подякувати вам за вашу позицію і за те, що ви єдина адекватна там людина", — сказав журналіст під час дзвінка та запропонував нардепу піти на діалог.

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"Давно говорила, що я готова на адекватне спілкування, готова ризикувать, я думаю, я це довела. Без проблем. Готова", — відповіла Савченко.

"Надю, можете ви їм там нарешті пояснити, що у нас тут мирні люди на Донбасі. Ми спокійно хочемо провести вибори, делегувати до парламенту людей наших, щоб було нормальне представництво і війна нарешті скінчилася", — сказав журналіст.

"Хорошо, Алексей. Давайте телефон, людина буде", — Савченко погодилася зустрітися з "представником бойовиків".

Пізніше нардепу нібито від імені донецьких бойовиків зателефонував професійний актор, який заявив, що працює в Києві "під прикриттям". Савченко чоловік представився Дмитром. За словами журналістів, нардеп розмовляла телефоном просто із сесійної зали Верховної Ради. Так, вона сказала, що о другій дня сесія завершиться, відтак вона буде готова зустрітися зі "шпигуном" у кафе, хоча попередила про можливе запізнення.

На зустрічі чоловік, що представився Дмитром, запропонував Савченко відкрити посольство "ЛДНР" в Києві під прикриттям культурного центру.

"Юридично це в принципі неможливо", — відповіла нардеп.

Натомість підставний представник терористичної організації запевнив Савченко, що для цього "гроші в них є".

"Зараз поки що трохи рано. Цей проект можливий. Він повинен початися на день св. Миколая. Я пошукаю людину, я навіть знаю людину, яка зможе допомогти вам з цим проектом. Якщо це почнеться з дітей, це буде хорошо", — сказала нардеп, додавши співрозмовнику, що "ви пр*али, парні, багато часу".

Цікаво, що Савченко назвала цей проект "За мир". Вона також зазначила, що він має розпочатися під час релігійних свят.

"Взяти з собою матерів, які не боятимуться. Люди добре сприймають дітей і жінок", — підкреслила нардеп у розмові з "сепаратистом".

Також Савченко у розмові заявила, що не любить Кремль. "Я не люблю не Росію. Я не люблю Кремль і російську владу", — сказала вона.

"Понімаєте, чого я не називаю своїх друзів. Якщо зараз ми вам поможем, даже не фінансірованієм, то ви автоматично знищите цих людей", — додала Савченко.

Згодом зайшла мова про так званого керівника "ДНР" Олександра Захарченка, тож Савченко скористалася змогою, щоб передати йому привіт.

"Саші прівєт великий. Скажіть, що було б добре 23-го зустрітися Мінську", — сказала нардеп.

Як повідомляв УНІАН, раніше Савченко підтвердила свою поїздку до Мінська, де відбулася її зустріч за участю російської сторони з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.