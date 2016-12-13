Захист прав людини в окупованому Криму здійснювати фактично неможливо – російський адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на щорічній зустрічі з главами іноземних дипломатичних представництв, міжнародних структур та організацій в Україні, організованій Меджлісом кримських татар.

"На жаль, захист прав людини в Криму здійснювати фактично неможливо. Російська Федерація, влада Росії, місцева влада в Криму з числа колишніх суддів України, прокурорів України, співробітників міліції, які перейшли на бік Росії, тобто колабораціоністів, роблять все, щоб утруднити здійснення захисту прав людини в Криму", - сказав адвокат.

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Полозов відзначив, що тиск також чиниться на адвокатів і захисників, які намагаються допомогти кримським татарам та іншим патріотам України на окупованій території.

За його словами, в Криму стосовно нього намагаються порушити кримінальну справу.