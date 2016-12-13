Захист прав людини в окупованому Криму здійснювати фактично неможливо – російський адвокат

17:37, 13 грудня 2016
Суспільство
2397 0

Російський адвокат Микола Полозов, який виступає захисником кримських татар у кримінальних справах у тимчасово окупованому Криму, стверджує, що захист прав людини на півострові здійснювати фактично неможливо.

Російські адвокати Марк Фейгін та Микола Полозов / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на щорічній зустрічі з главами іноземних дипломатичних представництв, міжнародних структур та організацій в Україні, організованій Меджлісом кримських татар.

"На жаль, захист прав людини в Криму здійснювати фактично неможливо. Російська Федерація, влада Росії, місцева влада в Криму з числа колишніх суддів України, прокурорів України, співробітників міліції, які перейшли на бік Росії, тобто колабораціоністів, роблять все, щоб утруднити здійснення захисту прав людини в Криму", - сказав адвокат.

Читайте такожЧубаров: Крим після окупації Росією покинули близько 50 тисяч людей, і це тільки за обережними підрахунками

Полозов відзначив, що тиск також чиниться на адвокатів і захисників, які намагаються допомогти кримським татарам та іншим патріотам України на окупованій території.

За його словами, в Криму стосовно нього намагаються порушити кримінальну справу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Крим#окупація#татари