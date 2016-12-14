Опитування: 47% українців вважає, що ситуацію на Донбасі вирішить дипломатія, лише 13% - за ізоляцію

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження "Суспільно-політична ситуація в Україні", презентовані на прес-конференції у Києві.

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Згідно з результатами, 20,8% бачать вирішення у проведенні референдуму щодо статусу окупованих територій та виконання рішення народу за будь-якого результату. 12,7% респондентів вважають найоптимальнішим рішенням ізоляцію окупованих територій та замороження конфлікту.

Водночас 9,8% опитаних підтримують ідею мобілізації населення та повернення окупованих територій військовим шляхом. 2,1% бачать вихід в інших шляхах вирішення, а ще 7,7% - не змогли надати жодної відповіді на це питання.

Соціологічне дослідження "Суспільно-політична ситуація в Україні" було проведено 24 листопада - 2 грудня двома соціологічними службами - Центром соціальних та маркетингових досліджень "Социс" та Соціологічною групою "Рейтинг".

Опитано 4 тис. респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України (без врахування населення АР Крим та непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей).

Метод дослідження - особисте формалізоване інтерв’ю. Статистична похибка вибірки - не більше 1,5%.