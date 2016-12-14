Більше мільйона гривень ПриватБанк уже перерахував акції "Країна чарівників"

"Перед Миколою та Різдвом стати чарівником дуже просто, для цього навіть не потрібно перераховувати кошти, просто підтримати акцію, оплачуючи покупки не готівкою, а картами нашого банку", – зазначає керівник благодійних проектів Приватбанку Ганна Павлова.

Сьогодні перша партія медикаментів відправлена в Дніпропетровську дитячу обласну на суму 700 000 грн, до кінця тижня партія препаратів майже на 500 000 грн буде доставлена в Лисичанськ в Луганську обласну дитячу лікарню. Всього ж в рамках акції вже у грудні будуть забезпечені поставки найнеобхідніших препаратів в дитячі лікарні Львова, Херсона, Миколаєва та Одеси. У січні 2017 готуються закупівлі необхідних для порятунку дітей медикаментів в інші медустанови України.

Щоб стати учасником чарівної акції, потрібно просто зареєструватися на її сторінці в Інтернеті на kc.pb.ua. Починаючи з 1 грудня і до нового року кожен раз, коли учасники акції будуть розплачуватися картками за покупки на суму понад 50 грн, з фонду акції будуть автоматично перераховані 10 грн на придбання ліків для онкохворих дітей.