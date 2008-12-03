Україна може торгуватися з Газпромом за ціну не вище $170 - експерти

За оцінками аналітиків рейтингового агентства «Експерт-Рейтинг», вже в грудні 2008 року НАК «Нафтогаз України» може домагатися від ВАТ «Газпром» постачання газу за ціною на рівні не вище 160-170 дол. за тисячу кубометрів.

Про це сказано в повідомленні аналітичної служби РА «Експерт-Рейтинг», переданому УНІАН.

Тим часом у разі продовження рецесії в українській економіці й економіках країн Європейського Союзу в другому півріччі 2009 року ціна газу для України має бути знижена на 30-35%, наголошується в повідомленні.

На думку експертів, серйозним зовнішнім дестабілізуючим чинником для України залишається висока ціна на газ, заявлена Російською Федерацією в листопаді 2008 року на рівні 400 дол. США за тис. куб. м.

Як показує аналіз агентства, у середньому в третьому кварталі 2008 року ВАТ «Газпром» продавав газ у Росії приблизно по 60 дол. за тис. куб. м, до СНД і країн Балтії - по 139,18 дол., а до Європи - по 309,91 дол. за тис. куб. м.

Вартість газу, порівняно з аналогічним періодом минулого року, у середньому зросла на 55%. Крім того, чимале зниження цін на нафту в четвертому кварталі 2008 року свідчить про подальші перспективи зниження ціни на газ до рівня 2007 року. Ознаки рецесії в країнах ЄС і США, а також КНР призводять до чималого скорочення споживання енергетичних ресурсів.

На думку агентства «Експерт-Рейтинг», Росія намагається штучно утримати ціни на плаву, частково використовуючи своє монопольне становище, частково роблячи спробу створити газовий картель. А насправді дії російського газового монополіста продиктовані страхом опинитися в критичному становищі через 6-12 місяців. У разі тривання рецесії виручка компанії може знизитися на третину через обвал споживання газу внаслідок глобальної рецесії та суттєвого зниження цін на газ упродовж 2009 року.

«Йдучи на поводу у політиків, ВАТ «Газпром» необґрунтовано піддає себе ризику чималого скорочення збуту газу в Україні, а також поглиблює ризики тривалої рецесії української економіки. Російський газовий монополіст як комерційна компанія зацікавлений в адекватному рівні споживання газу українськими компаніями за ціною не нижчою, ніж середня ціна тисячі кубометрів газу для країн СНД і Балтії в третьому кварталі 2008 року», - сказано в повідомленні.

Тим часом у повідомленні наголошується, що ВАТ «Газпром» не публікує інформацію про сплачені непрямі податки в третьому кварталі 2008 року, тому ціна на рівні приблизно 140 дол. за тис. кубометрів газу як середня в третьому кварталі 2008 року не враховує податків, виплачених компанією.

Нагадаємо, 2008 року Україна купує газ по 179,5 дол. за 1 тис. куб. м.